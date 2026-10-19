Главное в Испании за неделю (19 октября — 25 октября 2026)
Коротко — что произошло в Испании за неделю 19 октября — 25 октября 2026. 12 фактов, каждый со ссылкой на подробный материал.
- 1
Шторм Adam: пятеро погибших, тысячи эвакуированы
С 19 по 20 октября шторм Adam обрушился на средиземноморское побережье Испании: погибли пять человек, более 2000 жителей эвакуированы, около 500 спасены из затопленных домов и автомобилей, сильнее всего пострадали провинции Валенсия и Аликанте.
- 2
Суд посадил организаторов сети эксплуатации сиделок
Суд Валенсии приговорил четырёх членов семьи, управлявшей сетью La Cruz Azul, к срокам от 6 до 13 лет тюрьмы за эксплуатацию почти 2000 работников — преимущественно иностранок, которым платили 800 евро в месяц за уход без выходных и отпусков с 2017 по 2021 год.
- 3
Народная партия предложила высылать иностранцев-окупасов
Кандидат Народной партии по провинции Барселона Хавьер Гарсия Альбиоль предложил ужесточить наказания для окупасов-рецидивистов: испанцев — лишать свободы, иностранцев — немедленно высылать из страны; законопроект обсуждается в контексте выборов 29 ноября.
- 4
Нелегальная миграция в ЕС упала, но в Испанию выросла на 26%
По данным Frontex за январь–сентябрь 2026 года, число незаконных пересечений границы в ЕС сократилось на 32%, до 91 тысячи случаев, однако западносредиземноморский маршрут в Испанию стал единственным крупным направлением с ростом — +26%, до 18 300 случаев, особенно через сухопутные границы Сеуты и Мелильи.
- 5
Лидеры каталонского сепаратизма вернулись в Испанию
21 октября бывший министр культуры Каталонии Льюис Пуч пересёк испанскую границу — впервые с 2017 года; Верховный суд отменил ордер на его арест после того, как Конституционный суд принял решение об амнистии участников референдума о независимости.
- 6
Милей назвал Санчеса диктатором и призвал голосовать против социалистов
Президент Аргентины Хавьер Милей выступил 21 октября на экономическом форуме в Мадриде и призвал испанцев «выгнать социалистов пинками» на выборах 29 ноября, открыто поддержав лидера Vox Сантьяго Абаскаля и главу Мадридского региона Исабель Диас Аюсо.
- 7
Гражданская гвардия купила доступ к смартфонам за 2,5 млн евро
Испанская Гражданская гвардия приобрела систему удалённого доступа к содержимому телефонов на Android и iOS за 2,5 млн евро; по закону такие проверки возможны только с разрешения судьи и при расследовании тяжких преступлений — терроризма, оргпреступности и киберпреступлений.
- 8
В Испании раскрыли схему получения ВНЖ через детей
Следствие установило, что семьи из Северной Африки въезжали в Испанию по туристическим визам, после чего оставляли несовершеннолетних без сопровождения, чтобы те получили ВНЖ, бесплатное обучение и содержание, а затем добились воссоединения семьи через легальные механизмы.
- 9
Вирус Шамонда впервые убил человека; в Испании он у скота
Франция сообщила о первой гибели человека от вируса Шамонда — пациент с тяжёлым иммунодефицитом скончался в Лионе в начале октября; в Испании вирус выявлен у животных в шести провинциях, последние случаи подтверждены 20 октября на трёх молочных фермах Жироны.
- 10
Комплексный обед в Испании подорожал до 14,70 евро
По данным Hostelería de España и Edenred, средняя цена menú del día по Испании за год выросла на 50 центов и достигла 14,70 евро; дороже всего обед обходится в Стране Басков — 16,30 евро, дешевле всего на Канарах и в Мурсии — 13,50 евро.
- 11
Погромы в центре Барселоны: 100 задержанных, 14 разграбленных магазинов
Вечером 24 октября у площади Каталонии начались беспорядки: есть задержанные, повреждены или разграблены 14 магазинов, потушены 33 очага возгорания, около 15 полицейских получили травмы; власти предупреждают о возможных повторных акциях 31 октября и 11 ноября.Ещё по теме: После беспорядков в Барселоне задержали около 100 человек (каждый четвёртый — подросток) В центре Барселоны продолжаются беспорядки; полиция просит не приближаться к площади Каталонии В соцсетях распространяются призывы повторить погромы в Барселоне СМИ: магазины в центре Барселоны заранее готовились к погромам
- 12
Под Барселоной автобус упал со склона: 80 пострадавших
25 октября автобус компании Sagalés столкнулся с легковым автомобилем и упал с 20-метрового склона в муниципалитете Фогарс-де-Монтклус в горах Монсень; медики осмотрели 83 человека, четверо находятся в тяжёлом состоянии, 18 получили травмы средней тяжести.