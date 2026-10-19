Главное в Испании за неделю (19 октября — 25 октября 2026)

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Нелегальная миграция в ЕС упала, но в Испанию выросла на 26%

По данным Frontex за январь–сентябрь 2026 года, число незаконных пересечений границы в ЕС сократилось на 32%, до 91 тысячи случаев, однако западносредиземноморский маршрут в Испанию стал единственным крупным направлением с ростом — +26%, до 18 300 случаев, особенно через сухопутные границы Сеуты и Мелильи.