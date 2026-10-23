Франция сообщила о первом известном случае заражения человека вирусом Шамонда. Пациент с тяжёлым иммунодефицитом проходил лечение в Лионе и умер в начале октября. Связь инфекции с его смертью ещё исследуется, подчёркивает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

В Испании вирус выявлен у животных в Кордобе, Толедо, Авиле, Мадриде, Жироне и Кантабрии. Последние случаи подтвердили 20 октября на трёх молочных фермах Жироны. Минсельхоз следит за ситуацией и поддерживает связь с французскими и испанскими санитарными службами.

Между животными вирус передают мелкие кровососущие насекомые — мокрецы (на фото). Во Франции предполагают такой же путь заражения пациента.