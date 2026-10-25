По информации 3Cat, существует реальная угроза повторения беспорядков 31 октября и 11 ноября.

По данным El País, участников вчерашних беспорядков привлекали через TikTok, а затем направляли в мессенджеры, где уже предметно обсуждали, какие магазины разграбить и как перепродать украденное.

Исследователь соцсетей Марселино Мадригаль предполагает, что молодёжь целенаправленно подталкивали к погромам: аккаунты меняли названия, распространяли призывы к грабежам и удаляли следы. Полиция выясняет, кто может за этим стоять.