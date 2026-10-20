Adam начинает ослабевать. Но он оставил после себя серьёзные разрушения на средиземноморском побережье. Сильнее всего пострадали провинции Валенсия и Аликанте.

По последним данным, погибли пять человек, более 2000 жителей эвакуированы, около 500 спасены из затопленных домов и автомобилей.

Минувшей ночью 13 человек оказались заблокированы водой в тоннеле автомагистрали AP-7. Всех удалось спасти.

По стране остаются перекрытыми 13 дорог. В Валенсийском сообществе ограничения на передвижение уже сняты, но в шести муниципалитетах сегодня не работают школы.

Теперь главная угроза сильных ливней сохраняется на Балеарских островах и в Каталонии.