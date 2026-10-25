Рабочие рассказали La Vanguardia, что вчера рано утром устанавливали защитные конструкции на витринах трёх магазинов Zara. На каждую требовалось около четырёх часов и 5–8 человек. Последний магазин, на улице Pelai, закончили закрывать уже после наступления темноты, когда рядом появились погромщики.

Витрины магазина Foot Locker на площади Каталонии заранее закрыли деревянными щитами. После ночных погромов магазин остался неповреждённым. При этом расположенный неподалёку магазин электроники PcComponentes разграбили.