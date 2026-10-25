Такой предварительный итог вечера 24 октября озвучила глава МВД Каталонии Нурия Парлон. Власти допускают новые задержания.

Повреждены или разграблены 14 магазинов, пожарные потушили 33 очага возгорания. 3Cat также сообщает примерно о 15 пострадавших полицейских. Власти подчеркнули, что беспорядки не связаны с палаточным лагерем за доступное жильё.

Мэр Жауме Колбони заявил, что мэрия вступит в судебные процессы и будет добиваться возмещения ущерба городскому имуществу. Он предупредил о последствиях и для законных представителей несовершеннолетних участников.

После полуночи обстановка начала нормализоваться: на некоторых улицах восстановилось движение, в центр вернулись прохожие. Полиция продолжала дежурить до утра.