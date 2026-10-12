Главное в Испании за неделю (12 октября — 18 октября 2026)

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OCU требует раскрыть марки яиц с сальмонеллой

После вспышки сальмонеллёза в баре Витории, где заболели 13 человек и трое были госпитализированы, власти вышли на птицеферму в Майнаре (Сарагоса), поставлявшую яйца во Францию и Португалию; ЕС объявил тревогу, партии изъяты, однако конкретные торговые марки и номера партий так и не названы — организация потребителей OCU требует их обнародовать.