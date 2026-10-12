Главное в Испании за неделю (12 октября — 18 октября 2026)
Коротко — что произошло в Испании за неделю 12 октября — 18 октября 2026. 12 фактов, каждый со ссылкой на подробный материал.
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Лагерь мигрантов в Сеуте ликвидирован
12 октября полиция вывезла на 11 автобусах около 500 мигрантов с пляжа Трамполин в Сеуте и снесла бульдозерами временные постройки — впервые с момента массового прорыва границы в конце июля на пляжах города никто не живёт. Часть обитателей лагеря скрылась в горах, остальные рассредоточились по городу.
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Король Филипе VI впервые за 19 лет посетил Сеуту
13 октября испанский монарх с супругой прибыли с официальным визитом в Сеуту — это первый визит правящего короля в анклав за 19 лет. Сотни горожан встречали королевскую чету с испанскими флагами.
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Фейхоо требует ответа по инциденту с марокканскими кораблями
14 октября лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо потребовал от премьера Санчеса выступить в парламенте и объяснить инцидент 30–31 июля, когда марокканский фрегат и военные катера неоднократно заходили без разрешения в территориальные воды Испании у Сеуты.
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Синоптики предупредили о резком похолодании и ливнях в выходные
По прогнозу AEMET, после нескольких дней аномальной жары выше +30 °C в субботу 18 октября в Испанию придут резкое похолодание и грозовые дожди; наиболее сильные ливни ожидаются на средиземноморском побережье и Балеарских островах, пик непогоды — в воскресенье.
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Каталония готовит менее тревожный сигнал ES-Alert
Глава МВД Каталонии Нурия Парлон 14 октября объявила о разработке системы предварительных предупреждений, которая позволит оповещать жителей о приближении сильных дождей или снегопада без оглушительной сирены, пробуждающей телефоны даже в беззвучном режиме.
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Брюссель согласился разработать механизм ускоренной высылки мигрантов
16 октября лидер испанской оппозиции Фейхоо сообщил, что Еврокомиссия договорилась до конца 2025 года подготовить экстренный механизм, позволяющий ускорять возвращение мигрантов при массовом нелегальном пересечении границ ЕС.
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Испанские семьи тратят на транспорт 335 евро в месяц
По данным EAE Business School, за десять лет ежегодные расходы домохозяйств Испании на транспорт выросли с 3158 до 4020 евро, что составляет около 335 евро в месяц и 11,5% семейного бюджета. В малых населённых пунктах 73,5% жителей ездят преимущественно на автомобиле, в крупных городах — лишь 29,6%.
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Расходы Испании на госдолг могут вырасти до 63,7 млрд евро
Экономисты Funcas предупредили, что ежегодные выплаты по процентам государственного долга Испании вырастут с нынешних 43,5 млрд евро до 63,7 млрд к 2031 году, что существенно сократит возможности бюджета реагировать на чрезвычайные ситуации — пандемия обошлась казне в 35 млрд, помощь после наводнения в Валенсии — в 12,5 млрд евро.
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OCU требует раскрыть марки яиц с сальмонеллой
После вспышки сальмонеллёза в баре Витории, где заболели 13 человек и трое были госпитализированы, власти вышли на птицеферму в Майнаре (Сарагоса), поставлявшую яйца во Францию и Португалию; ЕС объявил тревогу, партии изъяты, однако конкретные торговые марки и номера партий так и не названы — организация потребителей OCU требует их обнародовать.
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Протесты против жилищного кризиса в Мадриде: итоги недели
Почти три недели активисты жили в палатках на площади Пуэрта-дель-Соль, протестуя против роста арендной платы и выселений; 14 октября они обсуждали перенос лагеря в жилые районы, а 16 октября власти закрыли станцию метро Sol на линиях 1, 2 и 3 из-за опасной концентрации аммиака в вентиляционных шахтах, образовавшегося в результате антисанитарии в лагере.
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18 стран ЕС раскритиковали Испанию за легализацию мигрантов
На саммите ЕС в Брюсселе 16 октября премьер-министры Дании и Италии возглавили группу из 18 государств, потребовавших от Еврокомиссии проверить испанскую программу легализации сотен тысяч мигрантов. Критики считают, что эта политика усиливает нелегальную миграцию в Европу.
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Представитель PSOE ушла в отставку из-за скандала с арендой жилья
16 октября официальный представитель правящей Социалистической партии Испании Монтсе Мингес подала в отставку после журналистского расследования: выяснилось, что компании её партнёра владеют десятками квартир и выселяли неплательщиков — что прямо противоречит риторике PSOE о борьбе с дорогой арендой.