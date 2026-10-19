Мощные ливни и наводнения охватили средиземноморское побережье Испании. Уже известно о двух погибших женщинах: одну унесло потоком воды в Кабрера-де-Мар под Барселоной, другую нашли в море у Сагунто (Валенсия).

Сегодня из-за непогоды отменены занятия во всех школах Майорки, Ибицы и Форментеры, а также в 42 муниципалитетах провинций Валенсия и Аликанте. Только в Валенсийском сообществе дома останутся 87 тысяч школьников.

На Балеарские острова направлены военные спасатели UME. В аэропорту Ибицы отменены десятки рейсов, а под Валенсией временно остановлены пригородные поезда на двух линиях.

⏺ Красный уровень опасности сохраняется на юге провинции Валенсия и севере Аликанте. Сегодня сильные ливни также ожидаются в Каталонии, включая Барселону. Власти просят местных жителей без необходимости не выходить из дома, не ездить по затопленным дорогам и следить за сообщениями экстренных служб.