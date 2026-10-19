Мэр Бадалоны Хавьер Гарсия Альбиоль, возглавляющий список Народной партии по провинции Барселона на выборах в Конгресс депутатов Испании 29 ноября, предложил ужесточить наказания для окупасов-рецидивистов:

«Если нарушитель испанец — в тюрьму, если иностранец — немедленно выслать из страны»

Накануне лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо поручил Альбиолю разработать новый закон против окупасов. В случае победы на выборах 29 ноября партия обещает обеспечить выселение захватчиков в течение 48 часов.

При этом Альбиоль подчеркнул, что семьи, которые не могут платить за жильё из-за финансовых трудностей, должны получать социальную помощь.

Пока всё это — лишь предвыборные предложения.