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На площади Каталонии и соседних улицах сохраняется полицейский кордон. По последним сообщениям, участники молодёжной акции продолжают столкновения с полицией и повреждают городское имущество.

Они подожгли баррикаду и часть террасы кафе Zürich, разбили автобусные остановки и витрины. Сообщается о разграблении торговых точек. Многие магазины, включая El Corte Inglés, закрылись раньше времени. Над районом кружит полицейский вертолёт.

Mossos рекомендуют не приближаться к месту беспорядков.

Видео: X / 3CatInfo