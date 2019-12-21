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          Последние новости Испании на русском языке

          23 декабря

          12:27

          Русская Испания
          У метрополита РПЦ нашли пентхаус в Испании

          Григорию Алфееву (мирское имя митрополита РПЦ Илариона) принадлежит один из самых дорогих пентхаусов кооператива Mare Nostrum II в Альтее (провинция Аликанте). Об этом сообщает «Новая газета».

          22 декабря

          19:32

          Общество
          В Испании разыграли главную лотерею года

          Главный приз рождественской испанской лотереи, известный в народе как "Эль-Гордо«, разделен между обладателями билетов с номером 26.950 из Таррагоны, Саламанки и Аликанте. Между ними поделят 4 млн евро. В общей сложности размер призового фонда составил 2,38 млрд евро. Все премии в размере более 2 500 евро облагаются налогом в размере 20%.

          21 декабря

          23:04

          Бизнес
          В Испании из-за шторма могут подорожать морепродукты

          Рыба и морепродукты могут подорожать из-за штормов, которые в последние дни обрушились на Испанию. Об этом предупредили в Федерации ритейлеров рыбной продукции (Fedepesca).

          16:58

          Происшествия
          В Гранаде произошло землетрясение силой 3,6 балла

          Землетрясение силой 3,6 балла по шкале Рихтера произошло в субботу в провинции Гранада. Об этом сообщает испанский Национальный географический институт.

          16:41

          Русская Испания
          В московском «Манеже» пройдёт грандиозная выставка Дали

          В Москве готовятся к большой выставке Сальвадора Дали. Она откроется 28 января в «Манеже». Посетить её можно будет до 25 марта 2020 года.

          14:23

          Происшествия
          В Испании объявлена метеорологическая угроза из-за урагана Фабиан

          В субботу вся территория Испании, кроме Канарских островов, находится в зоне риска из-за урагана Фабиан. Об этом сообщает государственное метеорологическое агентство Aemet.

          12:51

          Спорт
          «Барселону» оштрафовали за выброшенные на поле резиновые мячи

          Футбольный клуб «Барселона» оштрафован на 1500 евро за поведение болельщиков во время матча против «Реала», который прошёл на стадионе «Камп Ноу» 18 декабря.

          12:37

          Политика
          Ассанж дал показания испанскому суду

          Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж ответил на вопросы Национальной судебной коллегии Испании. Разговор состоялся с помощью видеосвязи.

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