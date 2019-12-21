23 декабря
12:27Русская Испания
Григорию Алфееву (мирское имя митрополита РПЦ Илариона) принадлежит один из самых дорогих пентхаусов кооператива Mare Nostrum II в Альтее (провинция Аликанте). Об этом сообщает «Новая газета».
22 декабря
19:32Общество
Главный приз рождественской испанской лотереи, известный в народе как "Эль-Гордо«, разделен между обладателями билетов с номером 26.950 из Таррагоны, Саламанки и Аликанте. Между ними поделят 4 млн евро. В общей сложности размер призового фонда составил 2,38 млрд евро. Все премии в размере более 2 500 евро облагаются налогом в размере 20%.
21 декабря
23:04Бизнес
Рыба и морепродукты могут подорожать из-за штормов, которые в последние дни обрушились на Испанию. Об этом предупредили в Федерации ритейлеров рыбной продукции (Fedepesca).
16:58Происшествия
Землетрясение силой 3,6 балла по шкале Рихтера произошло в субботу в провинции Гранада. Об этом сообщает испанский Национальный географический институт.
16:41Русская Испания
В Москве готовятся к большой выставке Сальвадора Дали. Она откроется 28 января в «Манеже». Посетить её можно будет до 25 марта 2020 года.
14:23Происшествия
В субботу вся территория Испании, кроме Канарских островов, находится в зоне риска из-за урагана Фабиан. Об этом сообщает государственное метеорологическое агентство Aemet.
12:51Спорт
Футбольный клуб «Барселона» оштрафован на 1500 евро за поведение болельщиков во время матча против «Реала», который прошёл на стадионе «Камп Ноу» 18 декабря.
12:37Политика
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж ответил на вопросы Национальной судебной коллегии Испании. Разговор состоялся с помощью видеосвязи.