Сегодня вечером у площади Каталонии собрались около 200-300 человек. Акцию организовали через соцсети, не уведомив власти. По словам очевидцев, в определённый момент участники протеста начали бросать камни и бутылки в полицейское оцепление, после чего силовики приступили к разгону. Некоторые магазины закрылись, движение вокруг площади ограничили, отдельные входы в метро Catalunya перекрыли.

По данным betevé, есть задержанные, но их число пока не называется. Участники расположенного на площади палаточного лагеря за доступное жильё заявили, что не связаны с этой акцией и провокациями.

Видео: X / 3CatInfo