Европейское пограничное агентство Frontex опубликовало статистику за январь - сентябрь 2026 года. За девять месяцев в Евросоюзе выявили около 91 тысячи незаконных пересечений границы. Это на 32% меньше, чем год назад.

Но западносредиземноморский маршрут, ведущий в Испанию, оказался единственным крупным направлением, где зафиксирован рост: +26%, до 18,3 тысячи случаев. Особенно заметно увеличилось число переходов через сухопутные границы Сеуты и Мелильи.

При этом на Канарских островах ситуация обратная: число прибытий сократилось на 45%, примерно до 7100.

Важная оговорка: статистика Frontex не учитывает массовый наплыв мигрантов в Сеуту 30-31 июля. Поэтому реальные масштабы миграционного кризиса в Испании эти цифры отражают не полностью.

Источник: Frontex