Суд в Валенсии приговорил четырёх членов семьи, управлявшей сетью ухода за пожилыми La Cruz Azul, к срокам от 6 до 13 лет тюрьмы.

С 2017 по 2021 год они оформляли работников как самозанятых, лишая их положенных трудовых гарантий. Большинство пострадавших — иностранки, остро нуждавшиеся в работе. Многие плохо говорили по-испански и не понимали, что подписывают. За проживание с пожилыми людьми и работу семь дней в неделю им платили 800 евро в месяц. Без оплачиваемых отпусков и дополнительных выплат.

Бизнес процветал и позволил семье приобрести два дома, восемь автомобилей, включая Porsche и Aston Martin, и яхту. Осуждённых обязали возместить испанской системе соцстраха 2,1 млн евро.