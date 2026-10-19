После сильных дождей в выходные Каталония готовится к очередному удару шторма Adam.

В Кабрера-де-Мар под Барселоной поток воды унёс 35-летнюю женщину. Её тело нашли возле порта Премиа-де-Мар. В Маресме, Гаррафе и Баш-Льобрегате затопило улицы и дороги, спасателям пришлось вытаскивать людей из автомобилей и домов. Непогода также вызвала сбои в работе пригородных поездов и аэропорта Барселоны.

Сегодня ситуация вновь может ухудшиться. Оранжевое предупреждение объявлено для Барселоны, её пригородов и ряда районов Таррагоны и Жироны. Самые сильные ливни ожидаются после полудня и ночью. Предупреждения о сильных дождях действуют до вторника. Жителей просят не приближаться к рекам и не пересекать затопленные участки дорог.