Noticia
Главное за неделю

Главное в Испании за неделю (28 сентября — 4 октября 2026)

Редакция Noticia

Коротко — что произошло в Испании за неделю 28 сентября — 4 октября 2026. 12 фактов, каждый со ссылкой на подробный материал.

  1. 1

    Испания готовит два жилищных декрета

    28–30 сентября правительство в срочном порядке согласовало и опубликовало в BOE первый жилищный декрет: защита уязвимых жильцов от выселений продлена до 31 декабря 2030 года, а арендаторы с договорами, истекающими до 31 декабря 2028 года, смогут потребовать продления ещё на два года.

    Недвижимость⏺ СМИ: Испания срочно готовит запрет на спекулятивную покупку жилья фондами →
    Ещё по теме: Опубликован первый из двух новых жилищных декретов
  2. 2

    Бензин дороже двух евро на 40% заправок

    По данным государственного Geoportal de Hidrocarburos, по состоянию на 29 сентября средняя цена 95-го бензина составила €1,952 за литр, дизеля — €1,942; на Балеарских островах доля АЗС с ценой выше €2 достигла 80,3%.

    БизнесНа 40% испанских АЗС бензин уже дороже €2 за литр →
  3. 3

    Ливни парализовали транспорт в Каталонии

    29 сентября Renfe приостанавливала движение поездов AVE, Avant, Euromed и Media Distancia в Каталонии с 9:00 до 11:00 из-за угрозы подтоплений; в ту же ночь ливни вынудили эвакуировать жильцов трёх домов престарелых и оставили около 2700 потребителей в районе Льобрегата без электричества.

    ПроисшествияЛивни в Барселоне и окрестностях привели к эвакуациям и сбоям транспорта →
    Ещё по теме: ⏺ Renfe приостанавливает часть поездов в Каталонии из-за ливней
  4. 4

    Конгресс Испании отклонил оба жилищных декрета

    2 октября депутаты не поддержали оба жилищных декрета: первый получил 172 голоса за и 178 против; решающую роль сыграло голосование Народной партии и каталонской Junts, выступавших против документов по разным основаниям.

    ПолитикаНародная партия проголосует против новых жилищных декретов →
    Ещё по теме: ⏺ Конгресс Испании отклонил оба жилищных декрета Junts отказалась поддержать жилищные декреты
  5. 5

    ВНЖ по оседлости в Испании выросло на 55% за год

    На 30 июня 2025 года действующий ВНЖ по arraigo имели 542 953 иностранца — на 54,7% больше, чем год назад; наиболее распространённый тип — arraigo familiar, на него приходится 45% всех действующих разрешений.

    Русская ИспанияЧисло иностранцев с ВНЖ по оседлости в Испании выросло на 55% за год →
  6. 6

    Мадрид вошёл в топ-15 дорогих городов Европы

    По данным Deutsche Bank Research Institute, квадратный метр в центре Мадрида стоит в среднем €7 831 — 15-е место среди 28 европейских городов; Барселона занимает 21-е место с ценой €6 485 за м².

    НедвижимостьМадрид вошёл в топ-15 самых дорогих европейских городов из рейтинга Deutsche Bank →
  7. 7

    Второй декрет: компенсация жильцу при отказе от продления

    Второй жилищный декрет, опубликованный 30 сентября, предусматривает автоматическое продление договора аренды после обязательного срока (5 лет для физлиц, 7 лет для компаний); если собственник отказывает в продлении без предусмотренных исключений, он обязан выплатить жильцу не менее 12 месяцев аренды аналогичного жилья.

    НедвижимостьВторой декрет оказался ещё интереснее первого: решившему не продлевать аренду собственнику придётся выплачивать компенсацию →
  8. 8

    В Барселоне первый раз остановили выселение по новым декретам

    1 октября суд в последний момент отменил запланированное выселение женщины в районе Сант-Андреу после ходатайства, основанного на новых жилищных мерах; по данным Sindicat de Llogateres, это первый зафиксированный случай применения новых декретов для остановки выселения.

    НедвижимостьВ Барселоне уже используют новые декреты против выселений →
  9. 9

    Брюссель открыл дело против Испании из-за плана блэкаутов

    Еврокомиссия возбудила дело против Испании: страна не представила до 5 января обновлённый план действий на случай энергетического кризиса; у Испании есть два месяца на ответ, после чего процедура может дойти до Суда ЕС и финансовых санкций.

    ПолитикаБрюссель открыл дело против Испании из-за плана на случай блэкаутов →
  10. 10

    Санчес обдумывает досрочные парламентские выборы

    После отклонения Конгрессом двух жилищных декретов 2 октября Педро Санчес, по данным El País, рассматривает возможность досрочных выборов; часть министров и руководства PSOE также высказывается в пользу этого сценария.

    Политика⏺ Санчес не исключает досрочных выборов →
  11. 11

    Протесты из-за жилья прошли по всей Испании

    3 октября в десятках городов Испании — Мадриде, Барселоне, Валенсии, Малаге, Аликанте и других — прошли демонстрации с требованием снизить аренду на 50% и ввести бессрочные договоры; в Валенсии часть протестующих прорвала оцепление у Valencia Real Estate Summit, полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ.

    ОбществоПо всей Испании сегодня пройдут протесты из-за жилищного кризиса →
    Ещё по теме: Протестующие прорвались на саммит недвижимости в Валенсии
  12. 12

    Сильнейший шторм накрыл Каталонию и восток Испании

    С 2 по 4 октября серия мощных ливней поразила Каталонию, Таррагону и Кастельон: суббота стала самым дождливым днём за 20 лет, два человека погибли, 237 получили экстренную помощь, в Барселоне и пригородах были затоплены улицы и вокзал Sants, Rodalies и FGC временно прекращали работу.

    ПроисшествияКаталония приходит в себя после сильнейших ливней →
    Ещё по теме: ⏺ На Каталонию надвигается сильнейший шторм Таррагону и Кастельон накрыли сильные ливни: сохраняется красный уровень опасности Барселону затопило после сильного шторма
← 21 сентября — 27 сентября 2026

Все выпуски сводки →