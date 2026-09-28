Главное в Испании за неделю (28 сентября — 4 октября 2026)
Коротко — что произошло в Испании за неделю 28 сентября — 4 октября 2026. 12 фактов, каждый со ссылкой на подробный материал.
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Испания готовит два жилищных декрета
28–30 сентября правительство в срочном порядке согласовало и опубликовало в BOE первый жилищный декрет: защита уязвимых жильцов от выселений продлена до 31 декабря 2030 года, а арендаторы с договорами, истекающими до 31 декабря 2028 года, смогут потребовать продления ещё на два года.Ещё по теме: Опубликован первый из двух новых жилищных декретов
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Бензин дороже двух евро на 40% заправок
По данным государственного Geoportal de Hidrocarburos, по состоянию на 29 сентября средняя цена 95-го бензина составила €1,952 за литр, дизеля — €1,942; на Балеарских островах доля АЗС с ценой выше €2 достигла 80,3%.
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Ливни парализовали транспорт в Каталонии
29 сентября Renfe приостанавливала движение поездов AVE, Avant, Euromed и Media Distancia в Каталонии с 9:00 до 11:00 из-за угрозы подтоплений; в ту же ночь ливни вынудили эвакуировать жильцов трёх домов престарелых и оставили около 2700 потребителей в районе Льобрегата без электричества.
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Конгресс Испании отклонил оба жилищных декрета
2 октября депутаты не поддержали оба жилищных декрета: первый получил 172 голоса за и 178 против; решающую роль сыграло голосование Народной партии и каталонской Junts, выступавших против документов по разным основаниям.
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ВНЖ по оседлости в Испании выросло на 55% за год
На 30 июня 2025 года действующий ВНЖ по arraigo имели 542 953 иностранца — на 54,7% больше, чем год назад; наиболее распространённый тип — arraigo familiar, на него приходится 45% всех действующих разрешений.
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Мадрид вошёл в топ-15 дорогих городов Европы
По данным Deutsche Bank Research Institute, квадратный метр в центре Мадрида стоит в среднем €7 831 — 15-е место среди 28 европейских городов; Барселона занимает 21-е место с ценой €6 485 за м².
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Второй декрет: компенсация жильцу при отказе от продления
Второй жилищный декрет, опубликованный 30 сентября, предусматривает автоматическое продление договора аренды после обязательного срока (5 лет для физлиц, 7 лет для компаний); если собственник отказывает в продлении без предусмотренных исключений, он обязан выплатить жильцу не менее 12 месяцев аренды аналогичного жилья.
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В Барселоне первый раз остановили выселение по новым декретам
1 октября суд в последний момент отменил запланированное выселение женщины в районе Сант-Андреу после ходатайства, основанного на новых жилищных мерах; по данным Sindicat de Llogateres, это первый зафиксированный случай применения новых декретов для остановки выселения.
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Брюссель открыл дело против Испании из-за плана блэкаутов
Еврокомиссия возбудила дело против Испании: страна не представила до 5 января обновлённый план действий на случай энергетического кризиса; у Испании есть два месяца на ответ, после чего процедура может дойти до Суда ЕС и финансовых санкций.
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Санчес обдумывает досрочные парламентские выборы
После отклонения Конгрессом двух жилищных декретов 2 октября Педро Санчес, по данным El País, рассматривает возможность досрочных выборов; часть министров и руководства PSOE также высказывается в пользу этого сценария.
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Протесты из-за жилья прошли по всей Испании
3 октября в десятках городов Испании — Мадриде, Барселоне, Валенсии, Малаге, Аликанте и других — прошли демонстрации с требованием снизить аренду на 50% и ввести бессрочные договоры; в Валенсии часть протестующих прорвала оцепление у Valencia Real Estate Summit, полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ.
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Сильнейший шторм накрыл Каталонию и восток Испании
С 2 по 4 октября серия мощных ливней поразила Каталонию, Таррагону и Кастельон: суббота стала самым дождливым днём за 20 лет, два человека погибли, 237 получили экстренную помощь, в Барселоне и пригородах были затоплены улицы и вокзал Sants, Rodalies и FGC временно прекращали работу.