Главное в Испании за неделю (28 сентября — 4 октября 2026)

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Испания готовит два жилищных декрета

28–30 сентября правительство в срочном порядке согласовало и опубликовало в BOE первый жилищный декрет: защита уязвимых жильцов от выселений продлена до 31 декабря 2030 года, а арендаторы с договорами, истекающими до 31 декабря 2028 года, смогут потребовать продления ещё на два года.