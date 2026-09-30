На 30 июня в Испании действующий ВНЖ по arraigo имели 542 953 иностранца — на 54,7% больше, чем год назад. Arraigo — это особый способ легализации для уже находящихся в Испании иностранцев, имеющих семейные, социальные, трудовые или другие установленные законом связи со страной.

Среди обладателей таких ВНЖ старше 16 лет 65% зарегистрированы в системе социального страхования — 346 374 человека. Самый распространённый тип — arraigo familiar, на него приходится 45% всех действующих разрешений; ещё 33% — новый arraigo sociolaboral.

Источник: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones