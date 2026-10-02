Депутаты не поддержали два срочных декрета, вынесенных на голосование 2 октября.

Первый пакет, предусматривавший в том числе меры защиты арендаторов и уязвимых семей, получил 172 голоса за и 178 против.

Второй декрет, усиливавший автоматическое продление договоров аренды жилья, получил 166 голосов за и 184 против.

Таким образом, оба декрета отменяются и прекращают действие. Теперь правительству, скорее всего, придётся готовить новый вариант жилищных мер и заново договариваться с Junts и другими партиями, чтобы провести его через Конгресс.