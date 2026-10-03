С 20:00 субботы до 14:00 воскресенья власти Каталонии ограничивают необязательные поездки и отменяют спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в 20 комарках, включая Барселону и значительную часть побережья. План INUNCAT переведён в режим ЧС.

Meteocat предупреждает, что наиболее опасный период ожидается этой ночью и утром в воскресенье. Обещают ливни и мощный ветер, возможны смерчи и торнадо. Глава автономии Сальвадор Илья назвал возможное развитие системы «средиземноморским миниураганом» и призвал жителей оставаться дома.

Сейчас уже отменены некоторые рейсы из аэропорта Барселоны, задержки отдельных вылетов достигают четырёх часов. FGC полностью останавливает движение поездов с 20:00 до 14:00 воскресенья.