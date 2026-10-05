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Главное за неделю

Главное в Испании за неделю (5 октября — 11 октября 2026)

Редакция Noticia

Коротко — что произошло в Испании за неделю 5 октября — 11 октября 2026. 12 фактов, каждый со ссылкой на подробный материал.

  1. 1

    Санчес объявил досрочные выборы на 29 ноября

    5 октября премьер-министр Педро Санчес распустил парламент и назначил досрочные парламентские выборы на 29 ноября 2025 года.

    Политика⏺ Санчес объявил о досрочных выборах в Испании →
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    Балеары заплатят фонду за приостановленные выселения

    Правительство Балеарских островов обязано выплатить около 40 тысяч евро американскому фонду Lone Star за два случая, когда суды приостановили выселение уязвимых жильцов, а власти вовремя не ответили на требование о компенсации.

    НедвижимостьБалеары выплатят 40 тысяч евро фонду за приостановленные выселения →
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    Машинисты Rodalies отказались выходить на маршруты после схода грунта

    7 октября у Виланова-и-ла-Желтру на пассажирский поезд упали дерево и грунт; около 100 пассажиров пересадили, пострадавших нет. После инцидента машинисты потребовали письменных подтверждений безопасности путей от Adif и Renfe, и 8 октября Rodalies продолжила работать с перебоями, на ряде маршрутов поезда заменили автобусами.

    ПроисшествияНа пассажирский поезд под Барселоной обрушились дерево и часть склона →
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    Иностранцы платят за жильё в Испании на 35% дороже испанцев

    В 2025 году иностранные покупатели платили в среднем €2 479 за м² против €1 839 у граждан Испании; на иностранцев пришлось 18,8% рынка жилья, следует из данных ипотечной компании UCI.

    НедвижимостьИностранцы покупают жильё в Испании заметно дороже испанцев →
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    Минздрав хочет разрешить медикаментозный аборт через поликлиники

    Министерство здравоохранения Испании инициировало изменение правил, которое позволит проводить медикаментозное прерывание беременности в центрах первичной медпомощи без обращения в специализированную клинику; общественное обсуждение проекта идёт до 20 октября.

    ОбществоМинздрав Испании хочет разрешить медикаментозный аборт через обычные поликлиники →
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    В Барселоне почти не осталось доступного жилья в аренду

    Организация потребителей OCU нашла в Барселоне лишь 9 квартир дешевле €700 в месяц, а агентство Donpiso сообщает об очередях из 40–60 претендентов на одну квартиру; по данным Idealista, число объявлений о долгосрочной аренде в городе с 2018 по 2025 год сократилось на 83% — с 114 тысяч до менее чем 20 тысяч в год.

    НедвижимостьВ Барселоне нашли всего девять квартир дешевле €700 в месяц →
    Ещё по теме: В Барселоне на аренду квартир появились очереди по 40-60 человек
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    Умерла пожилая женщина, ставшая символом борьбы с выселениями

    7 октября в Мадриде скончалась 87-летняя Марикармен Абаскаль, которую в сентябре выселили из квартиры в районе Ретиро, где она прожила более 70 лет; её история вызвала массовые протесты и стала одним из символов жилищного кризиса в Испании.

    ОбществоУмерла Марикармен, ставшая символом борьбы с выселениями →
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    Всеобщая забастовка из-за жилья назначена на 11 ноября

    CCOO, UGT и профсоюзы арендаторов договорились о 24-часовой всеобщей забастовке 11 ноября; участники требуют снижения арендной платы, бессрочных договоров и сдерживания роста цен на жильё.

    ОбществоВсеобщая забастовка в Испании назначена на 11 ноября →
    Ещё по теме: В Испании готовят всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса
  9. 9

    Жилищный декрет вступил в силу: новые правила аренды

    6 октября правительство повторно утвердило жилищный декрет 29/2026, отклонённый Конгрессом; с 8 октября он обязателен. Декрет ограничивает ежегодную индексацию аренды до конца 2027 года, позволяет арендаторам продлять договоры до 2 лет на прежних условиях и обязывает указывать в объявлениях официальный диапазон цен по государственному индексу в районах с напряжённым рынком — прежде всего в большей части Каталонии.

    НедвижимостьЧто изменилось для арендаторов и собственников жилья в Испании →
    Ещё по теме: Правительство завтра опять попробует протащить жилищные декреты Основной пакет жилищных мер всё-таки вступит в силу В объявлениях об аренде в Испании появится обязательная «справедливая цена»
  10. 10

    Испанского блогера оштрафовали на 750 тысяч евро за незаконный розыгрыш Tesla

    Министерство по делам потребителей Испании оштрафовало ютубера TheGrefg за проведение в конце 2024 года розыгрыша автомобиля Tesla без необходимого разрешения: было продано около 377 тысяч участий по €1.

    ПроисшествияИспанского блогера оштрафовали на 750 тысяч евро за розыгрыш Tesla →
  11. 11

    Марокко заявило об исчерпании модели миграционного сотрудничества с Испанией

    10 октября король Марокко Мохаммед VI публично заявил, что нынешняя модель миграционного взаимодействия с Испанией себя исчерпала, и предупредил, что сотрудничество не может строиться на давлении или угрозах; Рабат намерен предложить Мадриду новый подход.

    ПолитикаКороль Марокко: сотрудничество с Испанией по миграции достигло предела →
  12. 12

    Испания впервые за пять лет не закупила российский газ

    В сентябре 2025 года Испания не импортировала ни одной партии российского сжиженного газа — впервые с сентября 2021 года; основным поставщиком стали США с долей 48,2%, следует из данных газового оператора Enagás.

    БизнесИспания впервые за пять лет не закупила российский газ →
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