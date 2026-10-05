Главное в Испании за неделю (5 октября — 11 октября 2026)

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В Барселоне почти не осталось доступного жилья в аренду

Организация потребителей OCU нашла в Барселоне лишь 9 квартир дешевле €700 в месяц, а агентство Donpiso сообщает об очередях из 40–60 претендентов на одну квартиру; по данным Idealista, число объявлений о долгосрочной аренде в городе с 2018 по 2025 год сократилось на 83% — с 114 тысяч до менее чем 20 тысяч в год.