Главное в Испании за неделю (5 октября — 11 октября 2026)
Коротко — что произошло в Испании за неделю 5 октября — 11 октября 2026. 12 фактов, каждый со ссылкой на подробный материал.
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Санчес объявил досрочные выборы на 29 ноября
5 октября премьер-министр Педро Санчес распустил парламент и назначил досрочные парламентские выборы на 29 ноября 2025 года.
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Балеары заплатят фонду за приостановленные выселения
Правительство Балеарских островов обязано выплатить около 40 тысяч евро американскому фонду Lone Star за два случая, когда суды приостановили выселение уязвимых жильцов, а власти вовремя не ответили на требование о компенсации.
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Машинисты Rodalies отказались выходить на маршруты после схода грунта
7 октября у Виланова-и-ла-Желтру на пассажирский поезд упали дерево и грунт; около 100 пассажиров пересадили, пострадавших нет. После инцидента машинисты потребовали письменных подтверждений безопасности путей от Adif и Renfe, и 8 октября Rodalies продолжила работать с перебоями, на ряде маршрутов поезда заменили автобусами.
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Иностранцы платят за жильё в Испании на 35% дороже испанцев
В 2025 году иностранные покупатели платили в среднем €2 479 за м² против €1 839 у граждан Испании; на иностранцев пришлось 18,8% рынка жилья, следует из данных ипотечной компании UCI.
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Минздрав хочет разрешить медикаментозный аборт через поликлиники
Министерство здравоохранения Испании инициировало изменение правил, которое позволит проводить медикаментозное прерывание беременности в центрах первичной медпомощи без обращения в специализированную клинику; общественное обсуждение проекта идёт до 20 октября.
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В Барселоне почти не осталось доступного жилья в аренду
Организация потребителей OCU нашла в Барселоне лишь 9 квартир дешевле €700 в месяц, а агентство Donpiso сообщает об очередях из 40–60 претендентов на одну квартиру; по данным Idealista, число объявлений о долгосрочной аренде в городе с 2018 по 2025 год сократилось на 83% — с 114 тысяч до менее чем 20 тысяч в год.
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Умерла пожилая женщина, ставшая символом борьбы с выселениями
7 октября в Мадриде скончалась 87-летняя Марикармен Абаскаль, которую в сентябре выселили из квартиры в районе Ретиро, где она прожила более 70 лет; её история вызвала массовые протесты и стала одним из символов жилищного кризиса в Испании.
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Всеобщая забастовка из-за жилья назначена на 11 ноября
CCOO, UGT и профсоюзы арендаторов договорились о 24-часовой всеобщей забастовке 11 ноября; участники требуют снижения арендной платы, бессрочных договоров и сдерживания роста цен на жильё.
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Жилищный декрет вступил в силу: новые правила аренды
6 октября правительство повторно утвердило жилищный декрет 29/2026, отклонённый Конгрессом; с 8 октября он обязателен. Декрет ограничивает ежегодную индексацию аренды до конца 2027 года, позволяет арендаторам продлять договоры до 2 лет на прежних условиях и обязывает указывать в объявлениях официальный диапазон цен по государственному индексу в районах с напряжённым рынком — прежде всего в большей части Каталонии.
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Испанского блогера оштрафовали на 750 тысяч евро за незаконный розыгрыш Tesla
Министерство по делам потребителей Испании оштрафовало ютубера TheGrefg за проведение в конце 2024 года розыгрыша автомобиля Tesla без необходимого разрешения: было продано около 377 тысяч участий по €1.
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Марокко заявило об исчерпании модели миграционного сотрудничества с Испанией
10 октября король Марокко Мохаммед VI публично заявил, что нынешняя модель миграционного взаимодействия с Испанией себя исчерпала, и предупредил, что сотрудничество не может строиться на давлении или угрозах; Рабат намерен предложить Мадриду новый подход.
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Испания впервые за пять лет не закупила российский газ
В сентябре 2025 года Испания не импортировала ни одной партии российского сжиженного газа — впервые с сентября 2021 года; основным поставщиком стали США с долей 48,2%, следует из данных газового оператора Enagás.