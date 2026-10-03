Сегодня многотысячная демонстрация против ситуации на рынке жилья завершилась у Palau de les Arts, где проходит Valencia Real Estate Summit 2026. В конце шествия группа участников снесла полицейские ограждения и прорвала оцепление. По данным Reuters, около 30 человек смогли попасть внутрь комплекса.

Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. Проникших в здание позднее вывели, после чего сотни участников устроили сидячую акцию перед оцеплением.

По последним данным, в столкновениях пострадали девять сотрудников Национальной полиции. О пострадавших среди демонстрантов пока не сообщается.