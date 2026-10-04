Суббота стала самым дождливым днём за последние 20 лет. К вечеру воскресенья основная фаза непогоды в Каталонии завершилась. По последним данным, два человека погибли (один — при обрушении стены в кемпинге, другой — в затопленном гараже). Ещё одного человека продолжают искать — его унесло потоком в Пинеда-де-Мар. Экстренные службы оказали помощь 237 людям, 51 из них доставили в медицинские учреждения.

Большинство ограничений на передвижение уже снято, постепенно восстанавливается работа поездов и другого транспорта. До 21:00 ограничения сохраняются только в Alt Empordà и Baix Empordà, где остаётся опасность из-за высокого уровня рек.

Фото от подписчика: Malgrat De Mar