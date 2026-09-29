К вечеру из-за сильных дождей пришлось эвакуировать жильцов трёх домов престарелых. А в школах Торрельес-де-Фойш, Виланова-и-ла-Желтру и Оливельи затопления и грязь не позволили открыть часть помещений.

Из-за оползня прервано движение R6 между Маскефой и Пьерой, ранее были сбои в метро и перекрывалась Ronda de Dalt. В районе Льобрегата без электричества оставались около 2,7 тысячи потребителей.

По последним данным, медики оказали помощь 57 людям, девятерых доставили в больницы. Сейчас непогода смещается в сторону Жироны.