📌 До 31 декабря 2030 года расширяется защита уязвимых жильцов без альтернативного жилья от выселений (в том числе из объектов, принадлежащих так называемым «фондам-стервятникам»).

📌 Арендаторы, чьи действующие договоры заканчиваются до 31 декабря 2028 года, при соблюдении условий смогут потребовать продления ещё максимум на два года. В большинстве случаев собственник обязан согласиться.

📌 До конца 2028 года компаниям, занимающимся покупкой недвижимости, ограничат безвозмездное получение жилья и покупку по цене ниже 70% его оценочной рыночной стоимости. Предусмотрен ряд исключений.

📌 Ужесточаются правила сезонной аренды и аренды комнат: временный характер аренды нужно будет обосновывать, иначе договор может считаться обычной долгосрочной арендой.

📌 До конца 2027 года при отсутствии нового соглашения сторон повышение действующей аренды ограничивается 2%; если аренда уже выше установленного референтного максимума, повышения не будет.

📌 С 1 декабря краткосрочная аренда меблированного жилья на срок до 30 ночей облагается НДС 10%; предусмотрено исключение для сдачи жилья, в котором сам собственник постоянно проживает.

📌 Вводятся налоговые льготы для части арендаторов и собственников и программа беспроцентного финансирования первой покупки жилья — до 20% стоимости, но не более €50 000.

Декрет опубликован и вступает в силу 1 октября.

Автоматическое бессрочное продление обычных договоров аренды в этом декрете не прописано. Эта мера относится ко второму документу, одобренному Советом министров.

Источник: BOE