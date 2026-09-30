Второй жилищный декрет предусматривает автоматическое продление обычной аренды после обязательного срока (5 лет, если собственник физлицо, и 7 лет, если компания). Если владелец решит не продлевать договор и не подпадает под предусмотренные исключения, он должен будет выплатить жильцу компенсацию — не менее 12 месяцев аренды аналогичного жилья. Если арендатор прожил в квартире больше 12 лет, компенсация будет ещё выше.

Компенсации не будет, например, если квартира нужна собственнику для себя, супруга или близких родственников, либо если у арендатора есть подходящее жильё в том же муниципалитете. Декрет планируют опубликовать в BOE 1 октября, а 2 октября вынести на голосование Конгресса. Пока эти правила не действуют.