Главное в Испании за неделю (21 сентября — 27 сентября 2026)

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С 1 октября меняются правила обгона велосипедистов

С 1 октября при обгоне велосипедистов за городом скорость автомобиля должна быть минимум на 20 км/ч ниже разрешённого лимита, а в городе нужно оставлять не менее пяти метров до велосипедиста, едущего впереди по той же полосе; требование бокового интервала 1,5 метра сохраняется.