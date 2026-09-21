Главное в Испании за неделю (21 сентября — 27 сентября 2026)
Коротко — что произошло в Испании за неделю 21 сентября — 27 сентября 2026. 12 фактов, каждый со ссылкой на подробный материал.
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Иностранные инвестиции в Испанию выросли на 31%
За первую половину 2026 года Испания привлекла 12,446 млрд евро иностранных инвестиций — на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года, по данным Секретариата по торговле.
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Испания представила годовой план по развитию ИИ
21 сентября премьер Педро Санчес представил план на ближайший год по развитию и регулированию искусственного интеллекта: правительство намерено расширять вычислительную инфраструктуру, внедрять ИИ в бизнес и образование и ужесточить контроль над наиболее мощными моделями.
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Испания направила 200 гвардейцев к границам Сеуты и Мелильи
22 сентября Испания направила 200 дополнительных сотрудников Гражданской гвардии к границам Сеуты и Мелильи в ответ на призывы в соцсетях к массовому переходу границы в день парламентских выборов в Марокко.
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Барселона штрафует бизнес за отсутствие каталанского
Мэрия Барселоны начала проверки заведений на Рамбле: вывески, меню и информация для клиентов должны быть как минимум на каталанском языке, а персонал обязан обслуживать посетителей на каталанском по их запросу.
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Выселение 87-летней пенсионерки: вернуть в квартиру не удалось
24 сентября в Мадриде была выселена 87-летняя Марикармен, прожившая в квартире более 70 лет; 26 сентября мэрия признала юридически невозможным включение этой квартиры в муниципальную программу доступной аренды ReViVa, поскольку жильё не соответствует установленным требованиям.
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С 1 октября меняются правила обгона велосипедистов
С 1 октября при обгоне велосипедистов за городом скорость автомобиля должна быть минимум на 20 км/ч ниже разрешённого лимита, а в городе нужно оставлять не менее пяти метров до велосипедиста, едущего впереди по той же полосе; требование бокового интервала 1,5 метра сохраняется.
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Льейда вводит штрафы за ношение бурки и никаба
25 сентября городской совет Льейды утвердил норму, запрещающую в общественных местах одежду, полностью закрывающую лицо; нарушение карается штрафом от 400 до 750 евро после предупреждения, исключения предусмотрены для мест богослужения и ряда иных случаев.
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ВВП Испании вырос на 2,6% во втором квартале
По уточнённым данным INE, ВВП Испании во II квартале 2026 года вырос на 0,7% к предыдущему кварталу и на 2,6% год к году; главным драйвером стал внутренний спрос — расходы домохозяйств увеличились на 1,2%, инвестиции — на 1,7%.
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Выбор дешёвого супермаркета экономит до 1823 евро в год
По данным организации защиты потребителей OCU, разница в стоимости одинаковой продуктовой корзины между самым дешёвым и самым дорогим магазином составляет в среднем 1310 евро в год по Испании, в Барселоне — около 1823 евро, в Мадриде — 4381 евро; самой дешёвой сетью названа Dani.
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Хакеры могли получить данные клиентов Renfe
26 сентября Renfe сообщила о киберинциденте: атака предположительно началась через ранее скомпрометированные серверы Adif и могла затронуть имена и адреса электронной почты клиентов; доступа к банковским данным, платёжной информации и номерам DNI, по заявлению компании, обнаружено не было.
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Еврокомиссия предупредила Испанию за закрытость реестра владельцев компаний
26 сентября Еврокомиссия направила Испании официальное предупреждение за неполное внедрение правил ЕС по борьбе с отмыванием денег: речь идёт о недостаточном доступе к реестрам конечных бенефициаров компаний для госорганов, финансовых организаций и лиц с законным интересом.
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Конгресс рассмотрит снижение нормы алкоголя за рулём до 0,2 г/л
29 сентября Конгресс Испании должен решить, запускать ли рассмотрение законопроекта PSOE о снижении допустимого уровня алкоголя для водителей с нынешних 0,5 до 0,2 г/л в крови и с 0,25 до 0,1 мг/л в выдыхаемом воздухе.