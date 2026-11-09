Главное в Испании за неделю (9 ноября — 15 ноября 2026)

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Всеобщая забастовка в Испании: транспортный коллапс и беспорядки

11 ноября профсоюзы провели 24-часовую забастовку за повышение зарплат и доступное жильё: метро и автобусы Барселоны не работали до 16:30, в Мадриде и Барселоне прошли многотысячные шествия, вечером начались беспорядки — в магазины Apple и H&M на Пасео-де-Грасиа бросали коктейли Молотова, а в офисы риелторов заливали силикон; участники забастовки потеряли в среднем около 104 евро брутто дневного заработка.