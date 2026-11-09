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Главное за неделю

Главное в Испании за неделю (9 ноября — 15 ноября 2026)

Редакция Noticia

Коротко — что произошло в Испании за неделю 9 ноября — 15 ноября 2026. 12 фактов, каждый со ссылкой на подробный материал.

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    Забастовка машинистов парализовала поезда в Испании

    9–10 ноября забастовка машинистов Renfe остановила движение в Мадриде и Каталонии: в столице не ходили линии C-3, C-4 и C-5, в Каталонии не выполнялось даже обязательное сокращённое расписание, пассажирам рекомендовали искать альтернативный транспорт.

    ОбществоВ Каталонии снова задерживаются поезда. Впереди три дня забастовок →
    Ещё по теме: Забастовка машинистов частично парализовала движение поездов в Испании
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    Iberia разрешила бесплатно сдать билеты на 11 ноября

    Из-за всеобщей забастовки пассажиры Iberia, Iberia Express и Air Nostrum с вылетом 11 ноября получили право перенести рейс на дату не позднее 26 ноября или запросить полный возврат денег либо ваучер.

    ТуризмIberia разрешила вернуть билеты на 11 ноября, даже если рейс не отменён →
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    Всеобщая забастовка в Испании: транспортный коллапс и беспорядки

    11 ноября профсоюзы провели 24-часовую забастовку за повышение зарплат и доступное жильё: метро и автобусы Барселоны не работали до 16:30, в Мадриде и Барселоне прошли многотысячные шествия, вечером начались беспорядки — в магазины Apple и H&M на Пасео-де-Грасиа бросали коктейли Молотова, а в офисы риелторов заливали силикон; участники забастовки потеряли в среднем около 104 евро брутто дневного заработка.

    ПроисшествияВ Испании началась всеобщая забастовка. В Мадриде уже произошли столкновения →
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    Декрет о продлении аренды до двух лет утверждён в Испании

    12 ноября Постоянная депутация Конгресса 35 голосами против 34 утвердила жилищный пакет («декрет Марикармен»): арендаторы договоров, истекающих до конца 2028 года, могут запросить дополнительное продление до двух лет при условии отсутствия долгов по аренде в течение последних восьми месяцев.

    Недвижимость⏺ В Испании утвердили «декрет Марикармен»: продление аренды и помощь с покупкой жилья →
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    Инфляция в Испании в октябре осталась на уровне 4,9%

    Институт статистики INE подтвердил: годовая инфляция в октябре составила 4,9% — столько же, сколько в сентябре; за месяц потребительские цены выросли на 0,6%, продукты и безалкогольные напитки подорожали за год на 2,4%.

    БизнесИнфляция в Испании осталась на уровне 4,9% →
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    Суд приостановил деятельность неонацистской организации Núcleo Nacional

    13 ноября судья в Хихоне распорядилась закрыть помещения организации в Мадриде, Бургосе и Вальядолиде, заблокировать её счета и соцсети; ранее полиция задержала 14 участников по подозрению в разжигании ненависти, хранении оружия и вербовке несовершеннолетних.

    ПроисшествияСуд приостановил деятельность неонацистской организации Núcleo Nacional →
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    Льгота на топливо в 20 центов за литр продлена до конца года

    Минэкономики подтвердило: сниженный акциз на бензин и дизель — минус 20 центов за литр — будет действовать до 31 декабря, так как за год дизель подорожал на 36,2%, бензин на 20,7%, оба показателя превысили законный порог в 15%.

    БизнесВ Испании сохранят налоговую льготу на бензин и дизель до конца года →
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    Аренда в Барселоне достигла €30,32 за квадратный метр

    По октябрьскому отчёту Pisos.com, средняя запрашиваемая ставка аренды в Барселоне выросла на 2,63% за год, и город остаётся самым дорогим среди столиц испанских провинций; Мадрид на втором месте с €29,89 за м² в месяц.

    НедвижимостьВ объявлениях об аренде в Барселоне просят в среднем €30,32 за квадратный метр →
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    Новые единые правила чипирования домашних животных вступят в силу в 2027 году

    Опубликованный королевский декрет обязывает владельцев чипировать и регистрировать собак, кошек и хорьков до трёхмесячного возраста и до первой продажи или передачи; декрет вступает в силу 2 января 2027 года.

    ОбществоВ Испании опубликованы единые правила регистрации домашних животных →
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    Испания не вошла в европейскую переговорную группу по Украине

    На встрече лидеров ЕС в Дублине 13 ноября согласован состав европейской переговорной команды по урегулированию конфликта в Украине: Франция, Германия, Великобритания, Италия и Польша плюс институты ЕС — Испания в список не включена.

    ПолитикаИспания не вошла в европейскую пятёрку для переговоров о мире в Украине →
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    После беспорядков 11 ноября троих заключили под стражу

    14 ноября суд отправил под стражу без залога троих совершеннолетних, задержанных после беспорядков в Барселоне; ещё 23 человека освобождены с обязательством являться в суд, шестерым несовершеннолетним запрещено участвовать в демонстрациях.

    ПроисшествияПосле беспорядков в Барселоне троих заключили под стражу и шестерых подростков отлучили от демонстраций →
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    Испания выслала имама из Уэльвы за распространение радикальных идей

    15 ноября имама из Лепе (провинция Уэльва) выслали в Марокко по соображениям национальной безопасности после совместного расследования Гражданской гвардии и разведки CNI: он использовал религиозное влияние для распространения радикальных идей и обособления верующих от демократических ценностей.

    ПроисшествияИспания выслала имама за распространение радикальных идей →
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