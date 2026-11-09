Главное в Испании за неделю (9 ноября — 15 ноября 2026)
Коротко — что произошло в Испании за неделю 9 ноября — 15 ноября 2026. 12 фактов, каждый со ссылкой на подробный материал.
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Забастовка машинистов парализовала поезда в Испании
9–10 ноября забастовка машинистов Renfe остановила движение в Мадриде и Каталонии: в столице не ходили линии C-3, C-4 и C-5, в Каталонии не выполнялось даже обязательное сокращённое расписание, пассажирам рекомендовали искать альтернативный транспорт.
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Iberia разрешила бесплатно сдать билеты на 11 ноября
Из-за всеобщей забастовки пассажиры Iberia, Iberia Express и Air Nostrum с вылетом 11 ноября получили право перенести рейс на дату не позднее 26 ноября или запросить полный возврат денег либо ваучер.
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Всеобщая забастовка в Испании: транспортный коллапс и беспорядки
11 ноября профсоюзы провели 24-часовую забастовку за повышение зарплат и доступное жильё: метро и автобусы Барселоны не работали до 16:30, в Мадриде и Барселоне прошли многотысячные шествия, вечером начались беспорядки — в магазины Apple и H&M на Пасео-де-Грасиа бросали коктейли Молотова, а в офисы риелторов заливали силикон; участники забастовки потеряли в среднем около 104 евро брутто дневного заработка.Ещё по теме: Участники забастовки лишатся дневной зарплаты Итоги всеобщей забастовки в Испании: десятки задержанных, разбитые витрины и сотни отменённых рейсов Каталонские риелторы сообщают об актах вандализма В Барселоне метро и автобусы TMB не работают до 16:30 В Барселоне проходит многотысячная демонстрация Магазины Apple и H&M в Барселоне вчера атаковали коктейлями Молотова, а внутри полиция нашла взрывные устройства
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Декрет о продлении аренды до двух лет утверждён в Испании
12 ноября Постоянная депутация Конгресса 35 голосами против 34 утвердила жилищный пакет («декрет Марикармен»): арендаторы договоров, истекающих до конца 2028 года, могут запросить дополнительное продление до двух лет при условии отсутствия долгов по аренде в течение последних восьми месяцев.
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Инфляция в Испании в октябре осталась на уровне 4,9%
Институт статистики INE подтвердил: годовая инфляция в октябре составила 4,9% — столько же, сколько в сентябре; за месяц потребительские цены выросли на 0,6%, продукты и безалкогольные напитки подорожали за год на 2,4%.
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Суд приостановил деятельность неонацистской организации Núcleo Nacional
13 ноября судья в Хихоне распорядилась закрыть помещения организации в Мадриде, Бургосе и Вальядолиде, заблокировать её счета и соцсети; ранее полиция задержала 14 участников по подозрению в разжигании ненависти, хранении оружия и вербовке несовершеннолетних.
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Льгота на топливо в 20 центов за литр продлена до конца года
Минэкономики подтвердило: сниженный акциз на бензин и дизель — минус 20 центов за литр — будет действовать до 31 декабря, так как за год дизель подорожал на 36,2%, бензин на 20,7%, оба показателя превысили законный порог в 15%.
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Аренда в Барселоне достигла €30,32 за квадратный метр
По октябрьскому отчёту Pisos.com, средняя запрашиваемая ставка аренды в Барселоне выросла на 2,63% за год, и город остаётся самым дорогим среди столиц испанских провинций; Мадрид на втором месте с €29,89 за м² в месяц.
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Новые единые правила чипирования домашних животных вступят в силу в 2027 году
Опубликованный королевский декрет обязывает владельцев чипировать и регистрировать собак, кошек и хорьков до трёхмесячного возраста и до первой продажи или передачи; декрет вступает в силу 2 января 2027 года.
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Испания не вошла в европейскую переговорную группу по Украине
На встрече лидеров ЕС в Дублине 13 ноября согласован состав европейской переговорной команды по урегулированию конфликта в Украине: Франция, Германия, Великобритания, Италия и Польша плюс институты ЕС — Испания в список не включена.
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После беспорядков 11 ноября троих заключили под стражу
14 ноября суд отправил под стражу без залога троих совершеннолетних, задержанных после беспорядков в Барселоне; ещё 23 человека освобождены с обязательством являться в суд, шестерым несовершеннолетним запрещено участвовать в демонстрациях.
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Испания выслала имама из Уэльвы за распространение радикальных идей
15 ноября имама из Лепе (провинция Уэльва) выслали в Марокко по соображениям национальной безопасности после совместного расследования Гражданской гвардии и разведки CNI: он использовал религиозное влияние для распространения радикальных идей и обособления верующих от демократических ценностей.