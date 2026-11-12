Сегодня Постоянная депутация Конгресса утвердила жилищный пакет 35 голосами против 34. Неофициальное название он получил после резонансного выселения 87-летней Марии дель Кармен Абаскаль в Мадриде.

ОСНОВНОЕ

Продление аренды до двух лет. Для договоров, подпадающих под условия декрета и заканчивающихся до конца 2028 года, арендатор может запросить дополнительное продление. Среди требований - отсутствие задолженности по аренде сейчас и в предыдущие восемь месяцев. Есть исключения, например, подтверждённая необходимость владельца использовать жильё для себя или семьи.

Защита от выселения до конца 2030 года. Декрет предусматривает приостановку выселений людей с подтверждённой уязвимостью, которым некуда переехать. Решение принимает суд с учётом предусмотренных законом условий и исключений.

До €50 000 на первое жильё. Программа Tu Casa предусматривает беспроцентные займы на первоначальный взнос - до 20% стоимости жилья, максимум €50 000. На программу выделено €10 млрд. Деньги потребуется вернуть.

Отдельный декрет о повторном продлении аренды на пять лет (или семь, если собственник является юрлицом) отклонили. Он также предусматривал компенсацию жильцу при отказе владельца продлевать договор.