Риелторские объединения Coapi и AIC сообщили о многочисленных случаях вандализма сегодня во время забастовки. Количество пострадавших офисов и ущерб пока подсчитывают.

В Барселоне замки заливали силиконом, блокируя вход. По данным Barcelona Comerç, такие случаи зарегистрированы в Сант-Андреу, Побленоу, Сант-Антони и Сантс — Лес-Кортс, в том числе в агентствах недвижимости.

По всей Испании одна только Alquiler Seguro заявила о повреждениях более 40 офисов: испорченных замках, надписях и наклеенных плакатах на витринах.