Лидеры ЕС на вчерашней встрече в Дублине согласовали состав европейской переговорной команды: Франция, Германия, Великобритания, Италия и Польша, а также институты Евросоюза. Об этом объявил председатель Евросовета Антониу Кошта.

По данным Reuters, от стран ожидается участие советников по национальной безопасности, от ЕС - представителей Еврокомиссии и Евросовета. Предполагается и участие НАТО. Условия прямых переговоров с европейцами ещё предстоит согласовать.

Испания отдельного места в пятёрке не получила. При этом европейская команда будет координировать позицию со всеми странами ЕС, включая Испанию.

Источник: Reuters