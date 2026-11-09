Из-за всеобщей забастовки в Испании пассажиры Iberia, Iberia Express и Air Nostrum с вылетом 11 ноября могут перенести полёт на дату не позднее 26 ноября либо запросить возврат (деньгами или ваучером). Купившим билет напрямую у Iberia нужно проверить доступные варианты в управлении бронированием. Если покупали через агентство — обратиться туда.

Тем, кто всё же полетит, рекомендуют заранее проверить статус рейса, зарегистрироваться онлайн и приехать в аэропорт раньше обычного: возможны задержки на транспорте и при прохождении контроля.