Главное в Испании за неделю (2 ноября — 8 ноября 2026)

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Турист провёл почти два месяца в испанской тюрьме из-за ошибки в идентификации

Гражданин Франции и Алжира был задержан 12 августа в кемпинге Гандии (Валенсия) по ошибочному ордеру Австрии: его приняли за мошенника, похитившего его личные данные ещё в 2017 году. Несмотря на документы и разницу в росте 10 см, мужчину освободили лишь 6 октября после проверки ДНК; его адвокат готовит иск о компенсации.