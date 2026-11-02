Главное в Испании за неделю (2 ноября — 8 ноября 2026)
Коротко — что произошло в Испании за неделю 2 ноября — 8 ноября 2026. 12 фактов, каждый со ссылкой на подробный материал.
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Испанцы не понимают, за что платят налоги
По данным исследования CIS, каждый четвёртый житель Испании считает, что государство берёт налоги, не объясняя, что люди получают взамен; среди граждан 25–44 лет так думает каждый третий. Налоговые инспекторы признали, что имидж ведомства «переживает не лучшие времена».
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В Каталонии дорожают уроки вождения, а очередь на экзамен — 88 тысяч человек
Из-за роста цен на топливо автошколы Каталонии повысили стоимость практического занятия до 34–35 евро в среднем. По данным на сентябрь, более 88 500 человек уже сдали теоретический экзамен, но ещё ожидали допуска к практическому.
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Семьям погибших в катастрофе в Урде выплатят по 216 тысяч евро
Правительство Испании утвердило пакет помощи на 30 млн евро: каждая семья погибшего получит €72 121 безвозвратной помощи, столько же авансом в счёт будущей компенсации и ещё около €72 тысяч по обязательному страхованию пассажиров. Все выплаты освобождены от налогов.
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Законопроект об ограничении покупки жилья в Каталонии под угрозой срыва
Правящие социалисты PSC и партия Comuns внесли конкурирующие поправки к законопроекту против инвестиционных покупок жилья: Comuns хотят ограничивать сами сделки, PSC — только использование купленных квартир. Разногласия коалиции ставят принятие закона под вопрос.
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Министр: диспетчеры знали об остановившемся поезде, но бездействовали
Министр транспорта Оскар Пуэнте заявил в Конгрессе, что 8 августа в 8:48 центр управления на Аточе получил сигнал о неподвижном составе Iryo, однако мер не принял — и примерно через пять минут в него врезался AVE. Программа модернизации линии Мадрид–Севилья оценивается в 780 млн евро.
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После отставки Пуэнте транспортное ведомство передали министру экономики
Премьер Педро Санчес 4 ноября объявил, что первый вице-премьер и министр экономики Карлос Куэрпо временно возглавит Министерство транспорта после отставки Оскара Пуэнте. Куэрпо будет совмещать посты до формирования нового правительства после выборов 29 ноября.
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По делу Кольдо обыски у экс-министра Абалоса и в Adif
5 ноября Гражданская гвардия провела обыск в доме бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса в Валенсии и в подразделении Adif Alta Velocidad в рамках расследования предполагаемых махинаций с госконтрактами. В Кордове задержан предприниматель Кристиан Корвильо, бывший водитель Педро Санчеса в ходе внутрипартийной кампании 2017 года.
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Еврокомиссия рекомендует европейцам хранить запасы на 72 часа
6 ноября Еврокомиссия представила обновлённые рекомендации на случай ЧС: каждый житель ЕС должен иметь запас воды, еды и предметов первой необходимости на трое суток на случай перебоев со светом или снабжением. Дополнительно власти получили инструкции по подготовке детей в школах и учёту нужд людей с инвалидностью.
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Frente Amplio предложила ввести налог на крупные состояния от 2 до 3 процентов
Левая коалиция Frente Amplio под руководством Ады Колау выдвинула предвыборное предложение: ежегодный налог 2% для владельцев состояний свыше 1 млн евро и 3% — свыше 50 млн евро (за вычетом долгов и с зачётом уже уплаченных налогов на имущество). Для продвижения идеи коалиция запустила интерактивное приложение Tax the Rich.
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Мадрид запустил гарантийную программу на 50 млн евро для покупателей новостроек
Региональные власти Мадрида утвердили программу гарантий на 50 млн евро: покупатели первичного жилья смогут не вносить собственными деньгами до 10% стоимости квартиры на этапе строительства. Механизм распространяется на сделки, оформленные с 18 ноября, и охватывает как рыночные новостройки, так и жильё с регулируемой ценой.
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Турист провёл почти два месяца в испанской тюрьме из-за ошибки в идентификации
Гражданин Франции и Алжира был задержан 12 августа в кемпинге Гандии (Валенсия) по ошибочному ордеру Австрии: его приняли за мошенника, похитившего его личные данные ещё в 2017 году. Несмотря на документы и разницу в росте 10 см, мужчину освободили лишь 6 октября после проверки ДНК; его адвокат готовит иск о компенсации.
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В Каталонии разоблачили сеть продажи фиктивных рабочих контрактов мигрантам
Mossos d'Esquadra задержали 50 человек, в том числе 43 предпринимателей: по версии полиции, посредники продавали гражданам Пакистана фиктивные трудовые контракты для въезда в Испанию за суммы до 30 тысяч евро, а уже находившимся в стране без статуса — за 8 тысяч евро. По 108 одобренным заявлениям сеть могла заработать более 3,2 млн евро.