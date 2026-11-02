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Главное за неделю

Главное в Испании за неделю (2 ноября — 8 ноября 2026)

Редакция Noticia

Коротко — что произошло в Испании за неделю 2 ноября — 8 ноября 2026. 12 фактов, каждый со ссылкой на подробный материал.

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    Испанцы не понимают, за что платят налоги

    По данным исследования CIS, каждый четвёртый житель Испании считает, что государство берёт налоги, не объясняя, что люди получают взамен; среди граждан 25–44 лет так думает каждый третий. Налоговые инспекторы признали, что имидж ведомства «переживает не лучшие времена».

    ОбществоИспанские налоговые инспекторы узнали, что их не любят →
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    В Каталонии дорожают уроки вождения, а очередь на экзамен — 88 тысяч человек

    Из-за роста цен на топливо автошколы Каталонии повысили стоимость практического занятия до 34–35 евро в среднем. По данным на сентябрь, более 88 500 человек уже сдали теоретический экзамен, но ещё ожидали допуска к практическому.

    ОбществоУчиться вождению в Каталонии становится дороже - а экзамена ждут десятки тысяч человек →
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    Семьям погибших в катастрофе в Урде выплатят по 216 тысяч евро

    Правительство Испании утвердило пакет помощи на 30 млн евро: каждая семья погибшего получит €72 121 безвозвратной помощи, столько же авансом в счёт будущей компенсации и ещё около €72 тысяч по обязательному страхованию пассажиров. Все выплаты освобождены от налогов.

    ПроисшествияСемьи погибших в Урде получат около 216 тысяч евро →
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    Законопроект об ограничении покупки жилья в Каталонии под угрозой срыва

    Правящие социалисты PSC и партия Comuns внесли конкурирующие поправки к законопроекту против инвестиционных покупок жилья: Comuns хотят ограничивать сами сделки, PSC — только использование купленных квартир. Разногласия коалиции ставят принятие закона под вопрос.

    НедвижимостьОграничения на покупку жилья в Каталонии могут не принять →
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    Министр: диспетчеры знали об остановившемся поезде, но бездействовали

    Министр транспорта Оскар Пуэнте заявил в Конгрессе, что 8 августа в 8:48 центр управления на Аточе получил сигнал о неподвижном составе Iryo, однако мер не принял — и примерно через пять минут в него врезался AVE. Программа модернизации линии Мадрид–Севилья оценивается в 780 млн евро.

    ПроисшествияПуэнте: диспетчеры получили предупреждение об остановившемся поезде, но не приняли мер →
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    После отставки Пуэнте транспортное ведомство передали министру экономики

    Премьер Педро Санчес 4 ноября объявил, что первый вице-премьер и министр экономики Карлос Куэрпо временно возглавит Министерство транспорта после отставки Оскара Пуэнте. Куэрпо будет совмещать посты до формирования нового правительства после выборов 29 ноября.

    ПолитикаПосле отставки Пуэнте транспорт Испании поручили министру экономики →
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    По делу Кольдо обыски у экс-министра Абалоса и в Adif

    5 ноября Гражданская гвардия провела обыск в доме бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса в Валенсии и в подразделении Adif Alta Velocidad в рамках расследования предполагаемых махинаций с госконтрактами. В Кордове задержан предприниматель Кристиан Корвильо, бывший водитель Педро Санчеса в ходе внутрипартийной кампании 2017 года.

    ПолитикаНовые обыски по делу Кольдо: следователи пришли домой к экс-министру и в Adif →
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    Еврокомиссия рекомендует европейцам хранить запасы на 72 часа

    6 ноября Еврокомиссия представила обновлённые рекомендации на случай ЧС: каждый житель ЕС должен иметь запас воды, еды и предметов первой необходимости на трое суток на случай перебоев со светом или снабжением. Дополнительно власти получили инструкции по подготовке детей в школах и учёту нужд людей с инвалидностью.

    В миреБрюссель снова советует держать дома запасы на трое суток →
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    Frente Amplio предложила ввести налог на крупные состояния от 2 до 3 процентов

    Левая коалиция Frente Amplio под руководством Ады Колау выдвинула предвыборное предложение: ежегодный налог 2% для владельцев состояний свыше 1 млн евро и 3% — свыше 50 млн евро (за вычетом долгов и с зачётом уже уплаченных налогов на имущество). Для продвижения идеи коалиция запустила интерактивное приложение Tax the Rich.

    ПолитикаЛевая коалиция Ады Колау предложила поиграть в раскулачивание богачей →
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    Мадрид запустил гарантийную программу на 50 млн евро для покупателей новостроек

    Региональные власти Мадрида утвердили программу гарантий на 50 млн евро: покупатели первичного жилья смогут не вносить собственными деньгами до 10% стоимости квартиры на этапе строительства. Механизм распространяется на сделки, оформленные с 18 ноября, и охватывает как рыночные новостройки, так и жильё с регулируемой ценой.

    НедвижимостьВ Мадриде покупателям новостроек помогут отложить аванс до завершения строительства →
  11. 11

    Турист провёл почти два месяца в испанской тюрьме из-за ошибки в идентификации

    Гражданин Франции и Алжира был задержан 12 августа в кемпинге Гандии (Валенсия) по ошибочному ордеру Австрии: его приняли за мошенника, похитившего его личные данные ещё в 2017 году. Несмотря на документы и разницу в росте 10 см, мужчину освободили лишь 6 октября после проверки ДНК; его адвокат готовит иск о компенсации.

    ПроисшествияТурист приехал в Испанию отдыхать и почти два месяца просидел в тюрьме по ошибке →
  12. 12

    В Каталонии разоблачили сеть продажи фиктивных рабочих контрактов мигрантам

    Mossos d'Esquadra задержали 50 человек, в том числе 43 предпринимателей: по версии полиции, посредники продавали гражданам Пакистана фиктивные трудовые контракты для въезда в Испанию за суммы до 30 тысяч евро, а уже находившимся в стране без статуса — за 8 тысяч евро. По 108 одобренным заявлениям сеть могла заработать более 3,2 млн евро.

    ПроисшествияВ Каталонии раскрыли сеть фиктивного трудоустройства: до 30 тысяч евро за переезд в Испанию →
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