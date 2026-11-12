Всеобщая забастовка за доступное жильё и повышение зарплат завершилась массовыми демонстрациями. Большинство шествий прошло мирно, но вечером в Мадриде и Барселоне начались беспорядки.

В Барселоне, по словам мэра Жауме Кольбони, задержали около 50 человек, повреждены примерно 10 магазинов. Горели контейнеры, участники беспорядков разбивали витрины. Мэрия намерена добиваться возмещения ущерба через суд.

В Мадриде полиция сообщила о 20 задержанных за день и девяти пострадавших сотрудниках. После вечернего шествия также жгли контейнеры и били витрины; полиция применяла газ.

В аэропортах страны отменили почти 400 рейсов.