Утром поезда Rodalies и региональные составы идут с задержками, часть рейсов отменена, R7 не работает. Renfe объясняет сбои проблемами с организацией работы машинистов.

Ближайшие забастовки пока не отменены:

‼️ 10 ноября — Renfe, весь день. Для Rodalies предусмотрены 66% рейсов в часы пик и 33% в остальное время.

‼️ 11 ноября — всеобщая забастовка. По сообщению Rodalies, останутся 25% рейсов в промежутках 06:30 - 09:30 и 16:30 - 21:00, вне этих часов движения не предусмотрено.

‼️ 12 ноября — Renfe: остановки работы 06:20 - 09:20, 14:20 - 17:20 и 21:20 - 23:20, с сохранением минимального обслуживания.

‼️ 17 ноября — общая железнодорожная забастовка: сотрудники Adif и машинисты Renfe, Iryo, Ouigo и грузовых операторов. Профсоюзы требуют усилить безопасность.

Отдельную забастовку Ouigo на сегодня, 9 ноября, отменили, как и остановки 4 и 8 декабря.

🗓 Расписание Rodalies на дни забастовок