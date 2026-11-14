Суд отправил под стражу без залога троих совершеннолетних, задержанных после беспорядков 11 ноября. Ещё 23 человека, доставленных в суд в тот же день, освободили с обязанностью регулярно являться в суд. Расследуются предполагаемые нападения на представителей власти, повреждение имущества и нарушения общественного порядка.

Шестерых несовершеннолетних оставили на свободе под надзором, запретив им участвовать в демонстрациях. Накануне освободили ещё 16 взрослых - семерым из них также запретили посещать манифестации.