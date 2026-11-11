Участникам сегодняшней забастовки не оплатят пропущенную смену. Кроме того, удержат соответствующую долю оплаты выходных и дополнительных зарплат (pagas extra).

Например, по формуле UGT, при пятидневке, зарплате 2000 евро до налогов и двух дополнительных выплатах по 2000 евро общая потеря составит около 104 брутто. Точная сумма зависит от условий оплаты труда.

При этом сокращать отпуск или наказывать за само участие в законной забастовке нельзя. Заранее сообщать работодателю о своём решении бастовать сотрудник не обязан.