Главное в Испании за неделю (26 октября — 1 ноября 2026)

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Катастрофа под Толедо: не менее 10 погибших, линия закрыта

28 октября у Урды в провинции Толедо столкнулись поезда Renfe и Iryo — один ударил другой сзади; два вагона упали с насыпи. Погибли не менее 10 человек, по данным правительственных источников, число жертв могло вырасти. Renfe приостановила продажу билетов на скоростные поезда по этому направлению; точный диапазон скорости AVE в момент удара установят после расшифровки бортового регистратора AITAT.