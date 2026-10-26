Главное в Испании за неделю (26 октября — 1 ноября 2026)
Коротко — что произошло в Испании за неделю 26 октября — 1 ноября 2026. 12 фактов, каждый со ссылкой на подробный материал.
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Фейхоо обещает снизить налоги для молодёжи и предпринимателей
Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил в Саламанке, что сразу после прихода к власти начнёт снижать IRPF, в первую очередь для молодёжи, семей и autónomos, а также законодательно закрепит освобождение минимальной зарплаты от подоходного налога.
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Задержан предполагаемый организатор сети Blocus, координировавшей погромы
30 октября Гражданская гвардия задержала в Пиканье подозреваемого в руководстве Telegram-сетью Blocus España, через которую распространялись призывы к погромам магазинов. По данным МВД, участники сети планировали публиковать адреса незащищённых магазинов для направления туда мародёров.
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Железнодорожная забастовка: минимум рейсов на 29 октября
Профсоюз машинистов Semaf объявил суточную забастовку на 29 октября. Для AVE и Avlo установлен минимум 73% рейсов, для Media Distancia — 65%, для пригородных Cercanías — 75% в часы пик и 50% в остальное время.
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PP и Vox договорились об электоральном пакте перед выборами
Народная партия и Vox заключили соглашение перед выборами 29 ноября: Vox не выставит списки в 14 округах, а PP включит в них кандидатов партнёра и сам откажется от участия в Жироне, Таррагоне и Гипускоа.
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Каталония обсуждает запрет стоячих мест в междугородних автобусах
Власти Каталонии рассматривают запрет на поездки стоя в междугородних автобусах после аварии в горах Монсень, где в упавшем автобусе находились 87 пассажиров при 65 сидячих местах. Транспортное ведомство должно оценить возможные изменения правил.
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Врачи Каталонии начали бессрочную забастовку
С 28 октября врачи организации Metges de Catalunya бастуют бессрочно: в первичной помощи работает минимум 25% персонала, со второго дня — треть. Среди требований — ограничение рабочего дня 12 часами и повышение оплаты на 20%.
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Суд обязал правительство рассекретить данные о вторжении в Сеуту
Судья выдала правительству Испании 15 календарных дней на рассекречивание отчётов разведки о массовом прибытии мигрантов из Марокко 30–31 июля. Суд хочет выяснить, кто из чиновников получил предупреждения заранее и какую роль сыграли марокканские власти.
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Катастрофа под Толедо: не менее 10 погибших, линия закрыта
28 октября у Урды в провинции Толедо столкнулись поезда Renfe и Iryo — один ударил другой сзади; два вагона упали с насыпи. Погибли не менее 10 человек, по данным правительственных источников, число жертв могло вырасти. Renfe приостановила продажу билетов на скоростные поезда по этому направлению; точный диапазон скорости AVE в момент удара установят после расшифровки бортового регистратора AITAT.
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Министр транспорта отказался уходить в отставку после катастрофы
29–30 октября министр транспорта Оскар Пуэнте заявил, что не уйдёт в отставку, пока не установлены факты. Премьер Санчес пообещал выяснить все обстоятельства столкновения поездов и усилить безопасность железных дорог; лидер оппозиции Фейхоо потребовал политической ответственности немедленно.
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Линию Мадрид — Барселона могут закрыть на два года для модернизации
Министр транспорта Оскар Пуэнте 30 октября допустил временное закрытие высокоскоростной линии Мадрид — Барселона, чтобы сократить срок модернизации с пяти лет до одного-двух. Глава правительства Арагона заявил о крайней обеспокоенности и потребовал документы, обосновывающие этот шаг.
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В Барселоне введён максимальный уровень полицейского развёртывания
На 31 октября власти Барселоны объявили четвёртый, максимальный уровень полицейского присутствия с усиленными проверками в общественном транспорте с 15:00. Меры приняты в связи с призывами в интернете собраться на площади Каталонии и Пасео-де-Грасиа.
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Сенат закупит айфоны для сенаторов на 1,15 млн евро
Сенат Испании объявил конкурс на поставку 325 смартфонов и 325 планшетов Apple для нового состава палаты. Бюджет включает налоги, четырёхлетнюю гарантию и покрытие случайных повреждений.