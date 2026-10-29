Сегодня премьер Педро Санчес после совещания в Толедо пообещал установить все обстоятельства столкновения поездов в Урде и усилить безопасность железных дорог. Среди приоритетов он назвал помощь пострадавшим, опознание погибших и компенсации семьям.

Посетивший Урду лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что политическая ответственность не должна ждать окончания расследования. Он раскритиковал министра транспорта Оскара Пуэнте за попытку, по его словам, свести объяснение трагедии к вине диспетчера.