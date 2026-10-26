Власти намерены через суд установить, кто стоял за аккаунтами и группами, распространявшими призывы к субботним беспорядкам в Барселоне, заявила глава регионального МВД Нурия Парлон. По её словам, участники действовали организованно, хотя их действия и выглядели хаотично.

Ранее сообщалось о трёх площадках, который предположительно использовались для организации погромов: TikTok, Telegram и WhatsApp. В TikTok распространяли призывы через аккаунты под названием Blocus, а затем участников перенаправляли в группы Telegram и WhatsApp.