Cadena SER со ссылкой на правительственные источники сообщает, что оператор разрешил поезду AVE продолжить движение, хотя впереди на путях стоял Iryo. После этого состав Renfe врезался в него сзади.

El País сообщает, что перед аварией произошёл сбой автоматической сигнализации. По версии источников газеты, движение возобновили под ручным управлением, и сотрудник центра управления на вокзале Аточа ошибочно разрешил AVE ехать дальше по занятому пути.

Это предварительная версия. Предстоит расследование.