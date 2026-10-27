Власти Каталонии обсуждают изменение правил для междугородних автобусов после аварии в горах Монсень. В упавшем со склона автобусе находились 87 пассажиров при 65 сидячих местах.

Глава МВД Каталонии Нурия Парлон допустила запрет на поездки стоя. Вопрос обсуждали на совещании в понедельник; транспортное ведомство должно оценить возможные изменения.

Запрет пока не принят. Сейчас перевозка стоящих пассажиров на некоторых междугородних маршрутах разрешена — наличие таких пассажиров само по себе ещё не означает нарушения.