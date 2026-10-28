Забастовка Metges de Catalunya стартует сегодня в 8:00. В первый день для обычной работы первичной помощи установлен минимум в 25% персонала, со второго дня — треть. Экстренная помощь, реанимация, диализ и неотложные операции должны сохраняться.

В Барселоне на 9:00 назначена демонстрация: от пересечения Diagonal с Doctor Marañón к департаменту здравоохранения на Travessera de les Corts. Среди требований врачей — ограничение рабочего дня 12 часами и повышение оплаты на 20%.

Если у вас сегодня плановый приём, лучше уточнить, состоится ли он.