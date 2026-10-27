Народная партия и Vox заключили соглашение перед выборами 29 ноября. Они рассчитывают сохранить правое большинство в верхней палате и сократить потери голосов там, где отдельные кандидаты рискуют остаться без мандата.

Vox не выставит собственные списки в 14 округах; PP включит туда независимых кандидатов, предложенных партнёром. Сама Народная партия откажется от участия в Жироне, Таррагоне и Гипускоа.

Соглашение касается только Сената. Оно стало ответом на договорённость PSOE и Frente Amplio о совместном участии в выборах.