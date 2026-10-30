Министр транспорта Оскар Пуэнте заявил, что рассматривает приостановку движения для ускорения модернизации (чтобы вместо пяти лет уложиться в один-два года):

«Не скрою, мы рассматриваем такую возможность»

На заявление Пуэнте уже отреагировали в регионах, через которые проходит ветка. Так, глава правительства Арагона Хорхе Аскон заявил, что «чрезвычайно обеспокоен» предложением министра и намерен немедленно потребовать документы, обосновывающие такой шаг.

Мадрид-Барселона — самый загруженный скоростной железнодорожный коридор Испании, который обслуживает примерно 38 тысяч пассажиров в день.