Останавливали даже детей младше 12 лет, рассказала глава каталонского МВД Нурия Парлон. По её словам, полиция ориентировалась на возраст и одежду: в каналах Blocus участникам рекомендовали приходить в тёмном и с капюшонами.

Некоторые уже попадались полиции неделю назад. В Мольет-дель-Вальесе при попытке разграбления магазина выявили молодого человека, ранее участвовавшего в барселонских беспорядках, сообщила Парлон.

Всего в Каталонии проверили 2 264 человека, составили 181 протокол - в том числе за опасные предметы и наркотики. Среди изъятого были камни, аэрозоли и инструменты для повреждения магазинов.