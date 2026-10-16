Неприятная история началась в одном из баров Витории, где 13 человек заболели после тортильи. Троим потребовалась госпитализация. Санитарные службы вышли на крупную птицеферму в Майнаре (Сарагоса), которая поставляла яйца не только в другие города Испании, но на экспорт — во Францию и Португалию.

Евросоюз объявил тревогу, а подозрительные партии изъяли из продажи. Однако конкретные торговые марки и номера партий власти до сих пор публично не назвали. Испанская организация потребителей OCU требует раскрыть эту информацию.