На саммите Евросоюза в Брюсселе разгорелся спор из-за миграционной политики Испании. Премьер-министры Дании и Италии возглавили группу стран, недовольных решением правительства Педро Санчеса предоставить легальный статус сотням тысяч мигрантов.

По мнению критиков, такая политика может привлечь в Европу ещё больше нелегалов. Они также напомнили о недавнем кризисе в Сеуте, куда летом из Марокко прибыли десятки тысяч человек. Премьер Дании потребовала от Еврокомиссии проверить испанскую программу легализации, а Италия призвала усилить контроль границ ЕС.

Санчес отвергает критику и настаивает, что миграционная политика должна основываться на соблюдении прав человека.