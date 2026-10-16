Экономисты Funcas предупреждают: государству всё труднее находить деньги на чрезвычайные ситуации, например, пандемии и наводнения. Причина — рост стоимости госдолга. Сейчас Испания ежегодно тратит на выплату процентов 43,5 млрд евро, а к 2031 году эта сумма может вырасти до 63,7 млрд.

Раньше правительство могло относительно дёшево занимать деньги и направлять их на поддержку населения. Пандемия обошлась бюджету в 35 млрд евро, а на помощь после наводнения в Валенсии выделили 12,5 млрд. Теперь, предупреждают экономисты, при следующем крупном кризисе возможности государства могут оказаться значительно ограничены.