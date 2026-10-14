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Знакомый многим пронзительный сигнал экстренного оповещения, который заставляет телефоны громко пищать даже в беззвучном режиме, получит более спокойную альтернативу.

Глава МВД Каталонии Нурия Парлон объявила о подготовке новой системы предварительных предупреждений. Например, о приближении сильных дождей или снегопада можно будет сообщать заранее и без оглушительной сирены.

Новую систему сначала испытают в одном из городов Каталонии. Каком именно и когда, пока не объявлено.

При этом нынешний громкий сигнал никуда не исчезнет: его продолжат использовать при серьёзной и непосредственной опасности.