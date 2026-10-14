Лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо потребовал, чтобы премьер-министр Педро Санчес выступил в парламенте и объяснил инцидент, произошедший ещё 30-31 июля.

Тогда, по сообщениям испанских СМИ, марокканский фрегат и несколько военных катеров неоднократно заходили без разрешения в территориальные воды Испании возле Сеуты. Для урегулирования ситуации пришлось задействовать испанские военные корабли.

Правительство утверждает, что инцидент удалось урегулировать без столкновений. Но Фейхоо обвиняет власти в сокрытии информации от общественности.